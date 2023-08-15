2,8 тыс. квартир и апартаментов продаётся в новостройках ЦАО Москвы

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов в районах ЦАО Москвы, которые продаются на первичном рынке.

В августе 2023 года на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется 2882 объектов недвижимости. Доля предложений в сегменте апартаментов составляет 21.27% или 613 лотов.

Общий объём предложения квартир и апартаментов на первичном рынке ЦАО Москвы с марта 2022 года по август 2023 года увеличился на 181,99% или на 1860 объектов.

В сегменте квартир самый бюджетный объект продаётся в ЦАО Москвы за 10,56 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести студию площадью 26 кв. м. в Басманном районе. Планируется, что объект будет сдан во втором квартале 2024 года.

Самая дорогая квартира, расположенная в ЦАО Москвы, которая сейчас продаётся застройщиками, оценивается 3,83 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести роскошный объект площадью 872 кв. м., который располагается напротив Кремля.

Наиболее доступный апартамент, который продаётся застройщиками в ЦАО Москвы, сейчас оценивается в 14,2 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести студийный лот площадью 20,9 кв. м. Объект находится в Красносельском районе. Планируется, что он будет сдан в первом квартале 2024 года.

Самый дорогой апартамент на первичном рынке ЦАО Москвы сейчас оценивается в 2,45 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести юнит площадью более 1 тыс. кв. м., который располагается в Тверском районе.