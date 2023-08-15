Дуров показал бета-версию интерфейса Телеграма 2012-го года

Он что-то напоминает.

«Вот как выглядела бета-версия Телеграма в конце 2012 года. Обратите внимание на возможность добавления фотографий на страницы профиля с геотегами и реакциями, что похоже на истории, которые мы запускаем сейчас. Хотя 10 лет назад они не были включены в финальную версию, истории всегда были частью плана», – пишет основатель компании Павел Дуров в своем канале.

Напомним, что сторис в Телеграм станут бесплатными для всех пользователей. Обновление выпустят в честь 10-летия мессенджера. Разработчики анонсировали истории в конце июня. По словам Дурова, изначально в компании не хотели внедрять функцию, однако этого требовали пользователи.