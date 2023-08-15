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Банк России повысил ключевую ставку до 12%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12% годовых. Решение принято для ограничения рисков ценовой стабильности.

По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кризис 2023, прогнозы, последние новости
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