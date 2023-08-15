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Банк Уралсиб в Красноярске принял участие в краевой сельскохозяйственной выставке «День поля»

10 - 11 августа 2023 г. в Красноярске в Емельяновском районе, на полях птицефабрики «Заря», состоялась краевая сельхозвыставка «День поля». В мероприятии приняли участие более 600 представителей сельхозпредприятий, профильных учебных заведений, научного сообщества, а также руководители и специалисты администраций муниципальных районов края, производители техники, кредитные организации.

Сотрудники Банка Уралсиб приняли активное участие в работе агрофорума, представив его участникам свои продукты и сервисы для эффективного ведения бизнеса. В ходе мероприятия были проведены переговоры и достигнуты договоренности с целым рядом компаний о расчетно-кассовом обслуживании в Уралсибе, предоставлении гарантий и кредитных продуктов.

«Банк Уралсиб впервые принял участие в «Дне поля» в Красноярске. Наш дебют оказался успешным, мы познакомились со многими предпринимателями, обсудили взаимовыгодные программы сотрудничества. Уралсиб старается активно участвовать в деловых мероприятиях края, взаимодействовать с потенциальными клиентами, рассказывать о наших продуктах, сервисах и услугах», - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Голубева Наталья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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