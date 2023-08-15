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ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

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ЦБ РФ прокомментировал возможность повышения ключевой ставки в дальнейшем, передает Интерфакс

– Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки, — говорится в сообщении.

Сегодня, 15 августа, на внеочередном заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 б. п. – до 12%. Шаг оказался выше консенсус-прогноза, который предполагал повышение ставки до 10-10,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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