В приложении СберKids появился новый раздел «Копилка»

Теперь копить на мечту детям и подросткам в возрасте 6-13 лет будет намного проще в новом разделе «Копилка». Она доступна в детском приложении СберKids и при наличии детской СберКарты. В этом разделе ребёнок может открыть до 10 копилок, если целей и желаний много, и отслеживать, как быстро пополняется каждая из них.

Копилки можно «прокачать»: дать название, например, «Новые кроссовки», добавить ссылку на магазин, где их планируется купить, или изображение, описание будущей покупки, указать нужную сумму.

Пополнить копилку на любую сумму может сам ребёнок со своего счёта или родители из своего приложения СберБанк Онлайн. Родители также видят количество копилок и суммы, которые там хранятся, а ребёнок при желании может поделиться описанием копилки (целью накоплений), чтобы взрослые помогли ему быстрее собрать нужную сумму на покупку мечты.

Если ребёнку понадобятся деньги, он может перевести их со счёта копилки на счёт карты и расплачиваться ими в рамках лимитов.

После наступления 14 лет детская копилка не закрывается. Она будет доступна ребёнку в приложении СберБанк Онлайн.

В приложении СберKids можно не только копить на мечту, но и отслеживать свои траты, планировать расходы, обучаться, ведь там собрано множество видеороликов и тестов, где простым и доступным языком ребёнку рассказывают о финансах и кибербезопасности. А детской СберКартой удобно расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Благодаря функциям родительского контроля, родители видят все расходы ребёнка и в приложении СберБанк Онлайн могут установить дневные или месячные лимиты на траты с карты ребёнка. Например, запретить снятие наличных, покупки в интернете, а также изменить лимиты в любой момент.

Оформить детскую СберКарту можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.