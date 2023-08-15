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Большинство россиян отправляются в семейные путешествия два раза в год

Большинство россиян два раза в год отправляются в отпуск вместе со своими детьми, однако каждый третий родитель больше устает, чем отдыхает в таком путешествии, показало исследование Ozon Travel. Чаще всего расслабиться родителям мешает беспокойство за безопасность ребенка в неизвестной среде и неуверенность в том, что поблизости есть аптеки и больницы

Большинство россиян (78%) предпочитают ездить в отпуск вместе со своими детьми, причем 60% отправляются в совместные путешествия два раза в год. 37% опрошенных предпочитают вместе с детьми изучать различные уголки родины,  31% - выбирают зарубежные направления. Еще 32% важно не направление, а совместный семейный отдых.

Готовятся к семейным поездкам россияне заранее. Более половины опрошенных (60%) при планировании путешествия с детьми покупают туры. На такой совместный отпуск с детьми на всю семью большинство россиян (70%) тратят не более 100 тысяч рублей.

В путешествие с детьми респонденты чаще всего берут с собой пляжные принадлежности (32%), аптечку (26%), компьютеры и планшеты (25%), игрушки и настольные игры (18%), а также  книги и журналы (16%).

В топ-5 самых популярных летних детских товаров для отдыха на маркетплейсе Ozon входят игрушки для песочницы, игрушки для подвижных игр, детские каталки, бассейны и мячи. Среди одежды во время сезона отпусков наибольшим спросом пользуются платья для девочек, футболки для мальчиков, а также кроссовки и сандалии для обоих полов.

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Несмотря на тщательную подготовку к отпуску, более трети россиян (35%) признаются, что больше устают, чем отдыхают в отпуске с детьми. В основном насладиться путешествием им мешает беспокойство за безопасность ребенка в неизвестной среде (31%). Среди главных болей респонденты также назвали незнание расположения аптек и медицинских учреждений поблизости (20%) и сложности с планированием путешествия с учетом особого режима дня ребенка (17%).

Среди ключевых параметров идеального семейного отдыха опрошенные назвали качество питания в отеле (32%), безопасность и охрану отеля (28%), цену (21%) и разнообразие бесплатных развлечений (20%). В номерах россиянам особенно важно наличие кондиционера или увлажнителя воздуха (40%), отдельной большой кровати для комфортного сна (38%) и хорошего Wi-Fi (32%). 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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