Остановится ли падение рубля после повышения ключевой ставки?

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 г. на 350 б.п., до 12,00% годовых. Эксперты БКС прогнозируют, что на валютном рынке это отразится не сразу и не исключают дальнейшего повышения ставки.

– Решение было продиктовано усилением инфляционного давления из-за ослабления курса рубля и расширения потребительского спроса. Сигнал регулятора на сентябрьское заседание выглядит в целом нейтрально: дальнейшие шаги будут зависеть от статданных. В случае стабилизации наш базовый сценарий — сохранение ставки на уровне 12%. Если ценовое давление будет сохраняться, то еще один шаг на 100–200 б.п., – пишут в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, что ждали от регулятора дополнительных мер по ограничению на капитал.

– Мы ожидали, что на сегодняшнем заседании не ограничится исключительно повышением ставки, предполагая, что ужесточение будет также реализовываться через дополнительные меры: введение дополнительного регулирования на кредитование, ограничения на капитал и т.д. Потенциально это могло бы дать более быстрый результат (однако, нельзя исключать, негативные последствия на торговые операции) и при этом позволило бы сделать менее агрессивный шаг по ставке. Тем не менее, регулятор — через повышение в 350 б.п. — проявил определенную сдержанность, по крайней мере, в использовании искусственных механизмов для поддержания ценовой стабильности и безусловно, укрепления курса. Однако механизм ставки — учитывая произошедшие изменения в трансмиссионном механизме — будет реализовываться с определенным лагом, затрагивая, прежде всего, канал импорта, а значит, может не стать быстрым решением для стабилизации курса рубля, – резюмируют эксперты.