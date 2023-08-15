Международный молодежный форум «Байкал» открылся в Иркутской области

В этом году мероприятие вошло в линейку форумов Росмолодежи, которые в 2023 году объединены общей темой: «Мы можем больше, когда #МыВместе».

Фото с сайта правительства Иркутской области

До начала мероприятия была проведена работа по подготовке форумной деревни. С ее территории участники, эковолонтеры, жители, представители туристических баз собрали и вывезли более 300 кг мусора. Сейчас форумная зона представляет собой образовательный блок, а также блок для проведения различных активностей.

Работа форума, которому в этом году исполнилось 15 лет, стартовала вчера, 14 августа. Для участия в нем было подано свыше 6 тысяч заявок со всех российских регионов. Отбор прошли 600 молодых людей из более 60 субъектов страны. В мероприятии принимают участие представители других стран – Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В первый день ребята познакомились с образовательными площадками форума, на которых прошли лекции, также приняли участие в экологических и патриотических акциях.

– За эти годы форум вырос и приобрел статус международной федеральной площадки. Он традиционно объединяет талантливых молодых людей с активной жизненной позицией, заинтересованных в развитии своего города, района, страны. Вы – те, кто творит будущее России, на кого сегодня опирается наша страна, и Родина ждет ваши проекты. Мероприятие проходит в условиях, когда в мире происходят серьезные изменения. Наша страна вынуждена защищать свое право на развитие, на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Важно помнить, что кризис открывает новые возможности для развития. Ценно, что в этом году в работе форума принимают участие молодые люди из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской области, которые смогут применить полученные знания при разработке собственных проектов по восстановлению и развитию родных регионов, – подчеркнул полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев.

– Вы проделали большой путь, многие из вас преодолели несколько тысяч километров. Уверен, что здесь вас ждет масса положительных эмоций, но прежде всего результаты, оценка вашей работы над проектами. Вот уже 15 лет мы организуем площадку, на которой молодые люди генерят свои предложения, строят планы по совершенствованию очень важных направлений развития страны. Сегодня здесь вновь видим талантливых, с новым видением, с высокой мотивацией молодых людей. Рад, что мы вместе строим будущее. Уверен, что этот форум станет успешной стартовой площадкой вашего профессионального пути. Мы постоянно говорим о том, что для дальнейшего развития Иркутской области необходима новая команда. И ее невозможно построить из одних только старых кадров. Запуская процесс обновления, особое внимание необходимо обратить на работу с молодыми политиками, организаторами, активистами. Именно из этой среды мы будем привлекать в команду людей талантливых, с новым видением, с нерастраченной энергией, с высокой мотивацией, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Флагманская тема форума в этом году – «Цели устойчивого развития». Она направлена на развитие компетенций успешного молодого человека в разных сферах его жизни и деятельности. Одним из лекторов форума по этому направлению станет генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

16 августа участников форума ждет защита проектов в рамках двух грантовых конкурсов от Росмолодежи и министерства по молодежной политике Иркутской области. Общая сумма грантовой поддержки составляет 14 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов.

На форуме молодые люди встретятся с жителями Приангарья – участниками специальной военной операции в рамках проекта «Твой герой», а также примут участие в акциях по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей для нужд военнослужащих. Участников ждут лекции, мастер-классы, ярмарка молодых предпринимателей Иркутской области и другое.

С программой форума можно ознакомиться по ссылке.