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Корпорация ИРКУТ официально сменила название

Корпорация ИРКУТ официально сменила название — решение об этом было принято на внеочередном общем собрании акционеров, где был утвержден обновленный устав компании.

Ранее компания сообщала, что теперь она будет называться «Яковлев». «Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы», говорилось в пресс-релизе. Все корпоративные процедуры по переименованию планируется завершить в августе текущего года.

– Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода «Боинга» и «Эйрбаса» мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов. До 2030 года предприятия ОАК должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов. Основная нагрузка ложится как раз на «Иркут», где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21. Сегодня программы МС-21 и «Суперджет-Нью», можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем, – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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