Новости

Доллар будет 90 – эксперт оценил эффект повышения ставки на рубль

ЦБ на внеплановом заседании увеличил ставку на 3,5 п.п., до 12%, это выше наших прогнозов, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков:

– Ещё до публикации решения российская валюта начала отыгрывать потери у доллара. В краткосрочной перспективе стоимость доллара скорее всего будет в пределах 90 рублей. Мы считаем, что ЦБ примет комплексные меры для укрепления курса.

По мнению эксперта, ОФЗ менее подвержены влиянию изменения ставки, так как ЦБ занимает на долгий срок — на 10 лет, а влияние ключевой ставке на таком горизонте - менее очевидна.

Читайте также:

ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
15 августа 2023
Орешкин назвал причиной ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику
15 августа 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (844)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
В Альфа-банке сомневаются, что повышение ставки даст эффект на валютный рынок
Остановится ли падение рубля после повышения ключевой ставки?
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес