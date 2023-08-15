Доллар будет 90 – эксперт оценил эффект повышения ставки на рубль

ЦБ на внеплановом заседании увеличил ставку на 3,5 п.п., до 12%, это выше наших прогнозов, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков:

– Ещё до публикации решения российская валюта начала отыгрывать потери у доллара. В краткосрочной перспективе стоимость доллара скорее всего будет в пределах 90 рублей. Мы считаем, что ЦБ примет комплексные меры для укрепления курса.

По мнению эксперта, ОФЗ менее подвержены влиянию изменения ставки, так как ЦБ занимает на долгий срок — на 10 лет, а влияние ключевой ставке на таком горизонте - менее очевидна.