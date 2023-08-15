В Альфа-банке сомневаются, что повышение ставки даст эффект на валютный рынок

Аналитики Альфа-банка считают, что внеочередное повышение ключевой ставки до 12% «наносит урон предсказуемости действий» Центробанка России. Также аналитики финорганизации раскритиковали ЦБ за отсутствие объяснений необходимости внепланового повышения ставки.

«В сегодняшнем релизе рынку не представили никаких новых аргументов в поддержку этого внеочередного решения. Сегодняшнее решение ЦБ РФ выглядит негативным в контексте коммуникации ЦБ РФ с рынком»,— говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка (цитата по Finam.ru).

Также в аналитическом комментарии высказываются сомнения в необходимости и эффективности решения Банка России. «Динамика инфляции не дает оснований для резкого движения ставки. Мы сомневаемся, что повышение ставки даст эффект на валютный рынок»,— добавили аналитики.

Сегодня, 15 августа, Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне падения рубля.

Александр Кислов