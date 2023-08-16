Рубль резко укрепился. Что происходит?

Рубль в конце торгов во вторник резко укрепился. Доллар опустился ниже 96,5 руб., евро – до 105,3 руб. На рынке появились сообщения, что Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение курса рубля.

Что произошло?

– Восходящий импульс рубля мог быть вызван информацией Bloomberg со ссылкой на неназванные источники о том, что вчера между правительством РФ и российскими экспортерами обсуждался вопрос о частичном восстановлении контроля за движением капитала, чтобы остановить падение курса рубля. Согласно информации агентства, никакого прогресса на этих переговорах достигнуто не было, и в конце этой недели может состояться еще одна встреча, – пишут в обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Вчерашнее решение ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п.п. стало неожиданным для рынка. Никто не ожидал настолько большого шага. Аналитики Альфа-банка раскритиковали ЦБ за отсутствие объяснений необходимости внепланового повышения ставок: «В сегодняшнем релизе рынку не представили никаких новых аргументов в поддержку этого внеочередного решения».

Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ и продолжил падать. Участники рынка считали, что Банк России введёт меры по ограничению движения капитала.

– Многие ожидали от ЦБ мер ужесточения валютного контроля, в том числе хотя бы намека на возможное возвращение определенной доли экспортной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке. Однако это, вероятно, затруднительно из-за рисков санкционных ограничений на операции с данными средствами, – подчеркивают эксперты БКС.

Что дальше?

Дисбаланс на валютном рынке связан с сокращением выручки от экспорта энергоресурсов с одновременным ростом объёмов импорта, поэтому вряд ли повышенная ставка изменит ситуацию.

– Учитывая, что наблюдавшееся в последние месяцы ослабление рубля вызвано не только и не столько повышенным потребительским спросом, который усиливается избыточным кредитованием, само по себе повышение ключевой ставки, даже на более высокие уровни, вряд ли обеспечит устойчивое восстановление рубля. Этому препятствует сохраняющаяся нехватка иностранной валюты, вызванная сокращением экспортной выручки, ее невозврата в страну, а также расчетов за экспорт рублями и неликвидными валютами дружественных стран. Ситуация усугубляется устойчивым оттоком значительного капитала. Все эти факторы слабо зависят от уровня процентных ставок в экономике, – резюмируют эксперты БКС.

После кратковременного укрепления к концу сессии доллар вернулся на уровень 98 руб./доллар