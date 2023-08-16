53% иркутян считают, что работа в подростковом возрасте повлияла на их доход

Служба исследований hh.ru выяснила у соискателей из Иркутской области, работали ли они в подростковом возрасте, и повлиял ли этот опыт на величину их доходов в настоящем времени.

Больше половины опрошенных иркутян сообщили, что начали работать (или подрабатывать) в 17 лет или раньше (59%). Еще 28% получили первый трудовой опыт в 18-20 лет, 11% – в 21-24 года, а 2% респондентов еще не начали работать на момент участия в опросе.

Чаще всего ранний профессиональный опыт (среди тех, кто начал работать в 17 лет и раньше), имеют специалисты из сферы «туризм, гостиницы, рестораны» (74%) и рабочий персонал (72%). Реже остальных – специалисты из сферы закупок (34%) и финансов, бухгалтерии (35%).

Основная мотивация, чтобы начать работать в раннем возрасте, по признанию респондентов из региона, – это финансовая независимость (50% выбрали этот вариант), далее следуют возможность накопить деньги на что-то определенное (32%), способ с пользой занять время (25%), необходимость содержать себя или помощь родителям (по 24%), 2% признались, что работать их заставили родители, а 4% выбрали вариант «другое» и предложили свои версии ответов, в частности, «было интересно попробовать себя», «было предложение поработать, вместо того чтобы полоть грядки и сажать цветы у школы», «за компанию», «нужен был рабочий стаж для поступления в вуз», «оплата учёбы», «отец сказал, нечего болтаться без дела, иди, получай профессию».

Кто еще не начал работать, объясняют это тем, что хорошую работу найти сложно (47%), а также страхом, что у них не получится (45%), третья популярная причина – сложности в совмещении с учебой (36%). Гораздо реже препятствием становится страх, что попадется плохой работодатель (18%), запрет родителей или отсутствие времени (по 8%). Кроме того, респонденты, которые выбрали вариант «другое» (12%), сообщили, что им мешает невозможность официального трудоустройства до 14 лет, отказы работодателей и отсутствие подходящих вакансий.

Опрос подтвердил, что родители обычно лояльно относятся к раннему трудоустройству детей: 75% среди тех, кто начал работать в 18 лет и ранее, сообщили, что родители положительно отнеслись к их решению, 18% – нейтрально, и только 1% – отрицательно.

При этом 53% среди тех иркутян, кто начал работать в 20 лет и раньше, уверены, что работа в подростковом возрасте повлияла на их доход сейчас, и чаще чего такую взаимосвязь видят юристы (57%), высший и средний менеджмент (56%), сотрудники ресторанно-гостиничной сферы (56%), строители (53%), HR-специалисты (52%), а также менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (51%).