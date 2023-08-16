ПСБ представил новую платежную карту «Защитники Отечества» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представил платежную карту «Защитники Отечества», призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО.

Платежная карта ПСБ «Защитники Отечества» обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных дополнительных опций - операции с наличными без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ и банков-партнеров, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО. Держатели карты смогут также пользоваться бонусной программой ПСБ, которая позволяет выгодно совершать повседневные покупки в аптеках, на АЗС, в магазинах и других торгово-сервисных предприятиях.

В ходе презентации председатель ПСБ Петр Фрадков отметил: «Всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях - это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества.

ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка - многофункциональная карта для защитников Отечества станет тем инструментом, который позволит участникам и ветеранам СВО и их семьям пользоваться всеми необходимыми банковскими услугами и сервисами в рамках программы лояльности».