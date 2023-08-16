Общий объем авиаперевозок S7 Airlines увеличился на 4,9% в июле

В июле 2023 года S7 Airlines перевезла 1,8 миллиона пассажиров – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Данные приводит пресс-служба перевозчика.

Показатели авиаперевозок по внутренним линиям отличаются ежемесячной стабильностью, при этом в июле наблюдается незначительное увеличение – на 0,7%. Активный рост в июле наблюдался на международных направлениях – число путешественников, вылетающих за границу, увеличилось на 97,5%.

Всего с начала года S7 Airlines перевезла 9,4 миллиона пассажиров – на 5,3% больше, чем в 2022 году. S7 Airlines выбрали 8,5 млн путешественников для перелета внутри России и более 850 тысяч – на международных направлениях.