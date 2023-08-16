Повышение ключевой ставки до 12%. Что будет с кредитами, рублем и вкладами?

Резкое повышение ставки на 350 базовых п.п. повлияет на курс рубля достаточно быстро, поскольку на импорте уже отражается июльское повышение. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

– Сейчас ключевая ставка достаточно слабо воздействует на курс рубля по причине резкого снижения трансграничной мобильности капитала в условиях санкций. Поэтому немедленной реакции курса мы не ждем. Если укрепление рубля и произойдет, то медленно и постепенно. Наш прогноз после повышения ставки – диапазон 95-100 рублей за доллар в течение месяца, – прогнозирует директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Наталья Лаврова из «БКС Мир инвестиций» отметила, что изменения в движении курса рубля в моменте происходят исключительно на настроениях и ожиданиях, а влияние ставки будет проходить с лагом. Через канал импортных потоков это может занять от месяца и более, отметила она.

– Рост ставок при прочих равных условиях увеличит привлекательность сбережений в рублях и уменьшит спрос на импорт на горизонте одного-двух кварталов, что окажет поддержку рублю, – считают эксперты НИУ ВШЭ.

Действительно, несколько банков («Открытие», Почта Банк, Альфа Банк) сразу после оглашения решения регулятора заявили о скором повышении ставок по вкладам. По словам зампреда Почта Банка Алексея Охорзина, можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные депозиты на три-шесть месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10-12% годовых. По более долгосрочным вкладам, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее, отметил он.