Аренда жилья подорожает в России

Уже в августе аренда однокомнатных квартир повысилась на 4,7%, двухкомнатных – на 7,3%. При этом свободного жилья критически не хватает, выясняли «Известия».

По данным «Циан.Аналитики», стоимость аренды однокомнатной квартиры на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе в среднем составила 23 720 рублей. За месяц показатель вырос на 4,7%. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры – 23 240 рублей (плюс 7,3% за месяц).

Больше всего съемное жилье подорожало в Краснодаре: снять «однушку» там можно за 26 100 рублей – за месяц цена прибавила 17%. В Москве аренда однокомнатных квартир обойдется в среднем 46 500 рублей (плюс 8,1%), двухкомнатных – 82 400 рублей (плюс 9,9%).

Такой рост связан в первую очередь с сезонностью. Возвращаются ранее уехавшие за границу россияне. Так, например, осенью прошлого года сегмент арендного жилья испытал бегство спроса – он рухнул на 15%.