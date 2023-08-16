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Платить за порчу общего имущества будут сами вандалы

Сегодня эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний, но фактически на всех жильцов, сообщают «Известия».

Счета за порчу общего имущества в жилых домах, апарт-комплексах, коттеджных поселках с осени 2023 года смогут выставляться непосредственным нарушителям порядка. 1 октября вступят в силу соответствующие поправки в ГК РФ. Новая ст. 259.4, в частности, предусматривает, что собственник, «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».

Например, расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, в подъезде появились граффити, испортили кнопки в лифте, возникли проблемы с канализацией из-за того, что жильцы спускают в унитаз наполнитель для кошачьего туалета.

Собственники квартир будут возмещать и издержки, связанные с авариями, если не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей, отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. А также оплачивать штрафы, выставленные противопожарной службой, за хранение в подъезде личных вещей, добавила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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