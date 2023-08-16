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Две трети сибиряков считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок

Две трети жителей СФО (66%) в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок, а 63% согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше. В целом 62% наших соотечественников уже преодолели предубеждение к китайскому автопрому. При этом большинство считают, что по итогам уже этого года китайские марки будут лидировать по продажам. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

14% опрошенных полагают, что уже сейчас объемы продаж китайских и российских автомобилей в нашей стране практически сравнялись. Чаще других такой ответ давали самые молодые респонденты в возрасте 18-25 лет. Еще 44% уверены, что китайские автомобили в 2023 году превзойдут по объемам продаж продукцию российского автопрома, потому что количество проданных «китайцев» в России растет с каждым месяцем.  А по мнению 29% респондентов, китайских автомобилей до конца текущего года будет продано больше, чем российских, если отечественный автопром не будем поддержан государством. Таким образом, почти 87% опрошенных прогнозируют, что китайские автомобили могут превалировать в продажах по итогам 2023 года.

Не согласны с данным утверждением 11% опрошенных.  6% из них считают, что отечественные автомобили будут лидировать, так как они наиболее конкурентоспособны по цене. Еще 5% отметили, что государство не позволит китайским автомобилям взять большую, чем национальные бренды, долю рынка.

Две трети (66%) в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок.  23% из них считают, что качество сборки и надежность агрегатов марок Поднебесной не уступают машинам из Европы, Южной Кореи и Японии. А 43%, признавая качественную альтернативу, хотели бы видеть по китайским маркам более адекватные цены. Больше всего качество сборки китайских машин нравится респондентам от 18 до 25 лет (38%). Меньше других оно устраивает опрошенных в возрасте от 56 до 65 лет (12%).

При этом треть участников опросов (34%) все же полагают, что качество автомобилей ушедших автоконцернов все равно выше. В старшей возрастной категории «56+» такой точки зрения придерживаются 44%, тогда как в категории 18-25 лет - только 21%.

62% опрошенных уверены, что жители СФО уже преодолели предубеждение к китайским автомобилям. В большей степени с этим тезисом согласны мужчины-водители, чем автоледи (61% против 56%).  По мнению 38%, настороженность к китайским маркам у российских автолюбителей остается.

63% согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше (21% полностью согласны, 42% скорее согласны). При этом такой ответ гораздо чаще давали мужчины, чем женщины (69% против 51%).  В свою очередь 4% не согласны, что китайские автомобили стали качественнее (3% скорее не согласны, 1% - совершенно не согласны). 34% респондентов затруднились с ответом.

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«Сегодня сибиряки действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на авторынке Сибири, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. Так, к примеру, в июле в структуре кредитных выдач «Открытие Авто» на новые авто доля китайских брендов составила уже 47% по количеству сделок и 48% по объему выдач в денежном эквиваленте. На новые автомобили кредиты чаще всего брали на Lada, Kia, Haval, Changanи Hyundai.  Причем остальные места в топ-10 заняли исключительно китайские авто – Geely, Kaiyi, Jac, Chery и Jetour. В сегменте АСП китайцы пока занимают наименьшую долю – 5% по количеству сделок и по объемам кредитных выдач на подержанные машины, но их доля продолжает расти по мере более тесного  «знакомства» россиян с товарами китайского автопрома», - отметила руководитель «Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

* Опрос проведен в июле 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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