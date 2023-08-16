Выпускники первого «ИНК-Класса» прошли практику в ИНК

Выпускники первого профильного «ИНК-Класса» прошли производственную практику в подразделениях Иркутской нефтяной компании (ИНК). Молодые люди закончили школу в 2020 году и сейчас учатся в вузах Иркутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов.

В зависимости от выбранного направления практика длилась от 6 до 8 недель и проходила на промысле либо в офисе. Первый «ИНК-Класс» был сформирован в 2018 году на базе школы № 9 Усть-Кута. Школьники учились по специальной программе с углубленным изучением естественно-научных и точных предметов. 90% выпускников выбрали технические вузы и специальности, востребованные в ИНК.

— Еще в школе нам показали, какие возможности есть в ИНК, а сейчас мы увидели, как можем применить в компании знания, полученные в университете. Я проходила практику в группе BIM-проектирования, которая занимается моделированием строящегося или уже готового объекта компании. Мне довелось поработать с объектами Марковского месторождения и Иркутского завода полимеров, — рассказала выпускница первого «ИНК-Класса», студентка Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Наталья Трофимова.

За 5 лет существования «ИНК-Классов» выпускниками стали более 100 человек. Обучение в профильных классах полностью бесплатное. Для каждого ученика составляется индивидуальный план развития с учетом его интересов и пожеланий к будущей профессии.

— Когда ребята заканчивают школу, мы продолжаем держать с ними связь. Это часть проекта ИНК «Наша молодая нефть», который подразумевает комплексный подход к подготовке кадров, сопровождение и поддержку на каждом этапе становления будущего специалиста, в школе, в вузе и сразу после трудоустройства, — отметила директор департамента управления кадровым потенциалом Виктория Илюхина.