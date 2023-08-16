Новости

12 900 руб. нужно, чтобы собрать ребенка в школу в Иркутске

Одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия, рюкзак – подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители школьников из Иркутска.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 15 000 руб., Санкт-Петербурга – 13 700 руб. В Иркутске траты в этом году обойдутся в 12 900 руб. на ребенка.

В Екатеринбурге сборы в школу обошлись семьям в 13 600 на ребенка, в Казани – в 13 500 руб. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись в 11 300 руб. Чуть больше расходы в Уфе и Воронеже – по 11 500 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Большинство россиян отправляются в семейные путешествия два раза в год
«Балет на Байкале» в Бурятии получил поддержку проекта АМАР
«Заморозки нет, инвесторов много», – Евгения Найдёнова об интересе к туротрасли Приангарья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес