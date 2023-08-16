12 900 руб. нужно, чтобы собрать ребенка в школу в Иркутске

Одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия, рюкзак – подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители школьников из Иркутска.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 15 000 руб., Санкт-Петербурга – 13 700 руб. В Иркутске траты в этом году обойдутся в 12 900 руб. на ребенка.

В Екатеринбурге сборы в школу обошлись семьям в 13 600 на ребенка, в Казани – в 13 500 руб. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись в 11 300 руб. Чуть больше расходы в Уфе и Воронеже – по 11 500 руб.