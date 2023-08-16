Братские школьники принимают участие в «ЭкоПоколении-2023»

Школьники из Братска стали участниками эколого-промышленной экспедиции РУСАЛа «ЭкоПоколение-2023». Образовательная смена проходит уже во второй раз, в нацпарк «Красноярские столбы» отправились подростки, увлекающиеся экологией, биологией и краеведением. Предварительно ребята прошли отборочный тур. В нашем городе наибольшее количество баллов набрали четверо учеников школы №1.

В общей сложности участниками проекта стали более 60 школьников из Свердловской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края и Хакасии. Наш регион, помимо братчан, представляют подростки из Шелехова, Большого Луга, Тайшета и Бирюсинска. Проект полностью профинансирован РУСАЛом, участие для детей и сопровождающих их взрослых бесплатное.

В течение пяти дней ребята будут жить в научно-познавательном комплексе «Нарым». Помимо занятий, которые проведут сотрудники «Столбов», в программе экскурсии по красивейшим маршрутам нацпарка, экологические акции, посещения достопримечательностей Красноярска и Дивногорска, а также поездки на промышленные предприятия РУСАЛа - Красноярский алюминиевый завод и дивногорский завод СКАД, производящий колесные диски.

- С момента основания РУСАЛа работа со школьниками и студентами в городах и поселках, где живут и работают сотрудники нашей большой компании это стратегическое направление. Мы постоянно развиваем образовательные форматы для молодежи, - отметила замгенерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ Наталья Альбрехт. - Через вовлечение в такие проекты нам хочется вдохновить детей на новые экологические инициативы, чтобы при возращении домой им захотелось улучшить жизнь вокруг себя в своем родном городе.

Помимо «Экопоколения» в РУСАЛе существует множество других образовательных проектов: «РУСАЛ фестиваль Наука» для младших и средних школьников, для старшеклассников - «Олимпиада 13 элемент», которая дает преимущество при поступлении в ВУЗы; образовательный портал UNIVER, стипендиальная программа для студентов. Концепция разработана более десяти лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. По его мнению, поддержка талантливой молодежи – самый надёжный вклад в будущее страны.

Впервые совместный проект РУСАла и «Красноярских столбов» стартовал в 2022 году и сразу стал обладателем двух наград Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда». В номинации «Экорегион» он занял 2-е место по оценке экспертов и 3-е - по результатам народного голосования.