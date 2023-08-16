Как обрести финансовое здоровье?

Сбер приглашает иркутян на встречу по финансовой грамотности. Сотрудники банка расскажут, как эффективно управлять своими финансами. Участники встречи узнают о планировании личного бюджета, управлении финансовыми рисками и инструментах приумножения сбережений.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Встреча будет посвящена двум ключевым аспектам персонального финансового менеджмента: как не потерять заработанные деньги и как их приумножить. Многие не знают, как можно эффективно инвестировать, но есть риск не инвестирования - когда деньги просто лежат в кошельке или на карте и тратятся на ненужные вещи. Простые расчеты показывают, если отказаться всего от одной чашки кофе в день и грамотно инвестировать сэкономленные средства, то через 30 лет можно и квартиру приобрести. Важно выбрать подходящую стратегию инвестирования и не поддаваться сиюминутным эмоциям».

Мероприятие пройдет 17 августа в 16:00 по адресу г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 (главный вход со стороны ул. Декабрьских Событий).