Зарубежных «консультантов» могут прировнять к иноагентам

Иностранные компании, изучающие товарные рынки, могут быть внесены в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ, сообщила «Известиям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Такие положения предложено внести в проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ»

– Сегодня в условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно предотвратить и устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний. Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории, – заявил депутат.

По информации Артема Кирьянова, иностранные исследовательские компании уже проконсультировались с ведущими юристами в РФ и за рубежом – сейчас они ищут лазейку в будущем законе и даже запустили процесс фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм.