«Мы вам перезвоним». Обещание каждого третьего работодателя перезвонить – синоним отказа

Услышав «Мы вам перезвоним», Штирлиц понял, что никогда еще не был так близок к провалу. Рекрутеры стали реже скрывать смысл фразы «Мы вам перезвоним», ведь большинство соискателей давно в курсе, что она означает. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

По словам каждого второго рекрутера, обещание позвонить после собеседования соискателям следует понимать буквально и ждать звонка. Каждый третий рекрутер использует фразу «Мы вам перезвоним» в качестве завуалированного отказа в трудоустройстве. 7 из 10 россиян уже давно это поняли и, услышав подобную формулировку, не питают иллюзий относительно устройства на работу в эту компанию.

Молодежь до 24 лет, в силу своего небольшого жизненного и профессионального опыта, расценивает обещание перезвонить как отказ в найме чуть реже тех, кто старше (66%).

С ростом уровня дохода недоверие к фразе «Мы вам перезвоним» становится несколько меньше: среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. 75% считают ее синонимом отказа, среди зарабатывающих от 80 тыс. руб. – 67%.

Число соискателей, не доверяющих обещанию работодателя перезвонить, сегодня максимально (70%), за 2 года оно выросло на 5 процентных пунктов. Количество рекрутеров, которые после фразы «Мы вам перезвоним» действительно свяжутся с соискателем по телефону, на 9 п. п. меньше, чем в 2021 году, к счастью, они по-прежнему составляют большинство (54%).