Альфа-Банк и благотворительный фонд «Линия жизни» планируют провести первый платеж цифровыми рублями

Альфа-Банк планируют провести первое пожертвование с помощью цифровых рублей. Платеж будет отправлен в благотворительный фонд «Линия жизни» через приложение Альфа-Банка.

Цифровой рубль — это новая форма денег, которую запустил Банк России для повышения доступности финансовых услуг. В рамках проекта через мобильное приложение Альфа-Банка граждане и компании могут мгновенно открывать счета цифрового рубля.

Альфа-Банк в числе первых присоединился к проекту цифрового рубля – на этапе пилота участники тестируют открытие цифровых кошельков, переводы между частными лицами и платежи в адрес организаций. Благотворительный фонд «Линия жизни» также присоединился к пилоту и планирует принимать пожертвования в цифровых рублях в качестве юрлица, добавив этот функционал на свой сайт.

Чтобы сделать пожертвование цифровым рублем, нужно зайти на сайт «Линии жизни» https://www.life-line.ru/, нажать «Хочу помочь» и перевести деньги, выбрав из списка «Цифровой рубль». Пока совершить такое пожертвование могут только участники пилота, в дальнейшем это сможет сделать каждый пользователь владелец электронного кошелька цифровых рублей.