«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Дальневосточному банку и установил стабильный прогноз. В материале агентства отмечается, что повышение рейтинга отражает улучшение прибыльности и ликвидности банка, а изменение прогноза на стабильный основано на адаптации банка к рискам операционной среды.

Устойчивая рыночная позиция Дальневосточного банка в целом отражает масштабы бизнеса, банк имеет значимую в региональных масштабах клиентскую базу заемщиков-МСБ, а также принимает активное участие в крупных проектах, осуществляемых федеральными компаниями.

Банк поддерживает высокий уровень по всем нормативам достаточности капитала, что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных и иных рисков. Положительную оценку получило и качество активов - кредитный портфель ЮЛ и ИП диверсифицирован по отраслям деятельности заёмщиков. Банк придерживается консервативной политики корпоративного управления, продолжая реализовывать свою деятельность в рамках стратегии развития на 2020-2024 гг., которая предполагает преимущественно органический рост основных направлений бизнеса.

«Повышение рейтинга в целом отражает результаты той планомерной работы, которая проводится банком для поддержания и развития своих позиций на рынке. Нам удалось не только сохранить ликвидность, но и показать рост по ключевым показателям эффективности. Это позволяет говорить о том, что выбранная модель стратегического планирования и тактические изменения соответствуют текущим тенденциям развития рынка», - отметил президент АО «Дальневосточный банк» Сергей Маринин.