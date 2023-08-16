Дальневосточный банк вошёл в тройку лучших по ипотеке на первичном рынке жилья

В августе 2023 года Дальневосточный банк вошёл в призовую тройку российских банков, предлагающих лучшие в стране программы ипотечного кредитования на первичном рынке жилой недвижимости по версии портала Выберу.ру. В новом рейтинге представлены ТОП-20 наиболее выгодных продуктов для покупки квартиры в новостройке. Список финансовых учреждений был составлен на основании таких ключевых критериев, как размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, учтены были условия ипотечного страхования, способы понижения ставки и значимость кредитной организации на финансовом рынке.

Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости от Дальневосточного банка устойчиво расположилась на третьем месте рейтинга со следующими условиями: процентная ставка – от 9,4% годовых для зарплатных клиентов и от 9,7% - для остальных заёмщиков, первоначальный взнос – от 15%, срок кредита – до 30 лет, сумма кредита – от 300 000 до 85 % от стоимости приобретаемой недвижимости. Клиент может оформить экспресс-заявку на ипотеку, заполнив анкету на сайте или в офисе банка.