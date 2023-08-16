Общегородская акция «Фасадник» пройдет с 19 по 20 августа в Иркутске

Волонтеры приводят в порядок заборы, фасады и дворы зданий, в том числе объектов культурного наследия. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на сайте. Есть два формата участия: в качестве волонтера и партнера. Волонтеры во время акции приводят в порядок объекты, а партнеры приобретают все необходимые материалы либо оказывают информационную поддержку.

Благодаря неравнодушному отношению горожан за 7 лет в Иркутске покрасили более 120 объектов. В этом году отобрали 13 домов. До 18 августа у горожан и партнёров есть возможность выбрать дом, который они хотят поддержать. Вся информация есть на сайте проекта.

Ежегодная общегородская акция «Фасадник» пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).