Эксперты рассчитывают на дальнейшее восстановление рубля

С откатом курса доллара в 90-93 руб. в ближайшие дни. Об этом говорит эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.

Вчера на валютном рынке наблюдалась крайне высокая волатильность. Перед объявлением решения Банка России курс доллара находился под выраженным давлением, тяготея к 95 руб., но после – вернулся в росту, в ходе торгов даже пытаясь приблизиться к «круглой» отметке 100 руб. Лишь в самом конце сессии, на фоне повышения торговой активности, отражающей, судя по всему, продажи со стороны экспортеров, курс доллара чуть откатился и завершил день у отметки 97 руб., потеряв за день лишь 57 копеек.

Действительно, повышение Банком России лишь ключевой ставки, пусть и достаточно резкое, до 12%, принципиально текущую расстановку сил на валютном рынке не изменяет, создавая лишь условия для постепенного его охлаждения. Поэтому сценарий резкого укрепления рубля вчера реализовать не удалось. Вместе с тем, хотя других мер, способных быстро сбалансировать ситуацию на валютном рынке, Банк России пока и не предпринял, регулятор все-таки показал, что ему небезразлична волатильность рубля, усиливающая инфляционные риски. Более того, уже вчера вечером СМИ сообщили, что российские власти обсуждают с экспортерами меры по увеличению предложения валюты на рынке, необходимые для стабилизации курса рубля, причем не исключается возврат к обязательной продаже валютной выручки.

Перспектива активизации экспортеров на фоне готовности властей предпринимать действия для поддержания позиций рубля, на наш взгляд, будет способствовать остыванию валютного рынка. Сегодня ждем, что курс доллара останется в диапазоне 95-100 руб., но будет находиться под давлением. Вероятность отката в ближайшие дни к доллару к 90-93 руб. мы по-прежнему оцениваем, как весьма высокую, не исключаем ухода американской валюты «под» отметку 90 руб. в случае запуска властями действенных мер по поддержке рубля или появления заметного навеса предложения валюты со стороны экспорта.