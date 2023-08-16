Где иркутяне отдыхали этим летом?

После пандемии многие совмещают стандартный летний отпуск с удалённой работой и устраивают продолжительные поездки – практически «летние каникулы». Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда этим летом иркутяне отправились в поездки длительностью дольше 21 дня.

Оказалось, что 84% таких «летних каникул» пришлось на Россию, а 16% – на заграницу. Рост доли таких длинных поездок за границу по сравнению с прошлым годом у иркутян составил 7% (с 9% в прошлом году до 16% в 2023 году).

Самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года – Таиланд, Турция и Азербайджан. Наиболее популярные зарубежные направления – Бангкок, Стамбул, Анталья и Баку. По России в топе популярности Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ставрополь и Калининград.

В среднем отели и авиабилеты для таких «летних каникул» бронируют за 9 недель до поездки внутри России, за 5 недель – до заграничных путешествий. «Летние каникулы» у иркутян продлятся около 5 недель в случае поездок по России, за границу – около 4 недель.

В целом по России самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года – Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. Наиболее популярные зарубежные направления – Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив. Среди российских направлений в топе популярности Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.

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