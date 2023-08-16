25% россиян арендуют жильё

О росте платы заявили 56% респондентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах».

Отмечается, что четверть россиян в настоящее время снимают квартиру, 56% из них отметили, что цена на арендное жилье увеличилась за последний год. Треть опрошенных (34%) сообщила, что арендная плата за последний год поднялась на 10-15%; еще 32% отмечают рост на 20-25%; 18% – на 30%, а 16% – более чем на 40%.

Найти жилье с арендной платой ниже 20 тыс. рублей смогли лишь 11% опрошенных арендаторов.

Более половины респондентов (58%) сейчас платят за съемное жилье от 40 до 60 тыс. рублей в месяц, еще 16% – более 60 тыс. рублей, а 13% – от 20 до 40 тыс. рублей в месяц.