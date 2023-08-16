86,6 тыс. автокредитов выдано в июле 2023 года

Это наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2023 года составило 86,6 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% (в июне 2023 года – 75,4 тыс. ед.). Это наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2023 года выросло еще более существенно – на 81,6% (в июле 2022 года – 47,7 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2023 года выдано в:

Москве (5,37 тыс. ед.),

Московской обл. (4,96 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (4,22 тыс. ед.),

Республике Татарстан (4,05 тыс. ед.),

Краснодарском крае (3,73 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в июле 2023 года выдача автокредитов выросла в большинстве регионов страны. При этом самый существенный рост зафиксирован в:

Белгородской обл. (+39,4%),

Чувашской Республике (+30,6%),

Ростовской обл. (+22,1%),

Воронежской обл. (+21,6%),

Ставропольском крае (+20,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в июле вырос на 15,0% и 18,2% соответственно.

«В последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента»