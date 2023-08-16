Большинство россиян оказались не готовы платить за высшее образование

Большинство россиян не готовы платить за получение высшего образования и с высокой вероятностью отдадут предпочтение менее престижному вузу, если это позволит учиться бесплатно или как минимум сэкономить на стоимости обучения. Таковы результаты опроса, проведенного институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН и группой финансовых сервисов CosmoVisa.

Из числа россиян, готовых платить за высшее образование, большинство (87%) могут позволить себе выделить на это не более 300 тыс. руб. в год. 7% – 300-500 тыс. руб., 4% – 500-1000 руб. в год и 2% – от 1 млн в год.

Оплачивать образование большая часть респондентов рассчитывают из своего личного бюджета (57%), за счет средств семьи (65%), займа у родственников или друзей (36%), образовательного кредита (14%) и потребительского кредита (5%).

В ситуации, при которой респонденту придется выбирать между поступлением в престижный вуз на платное отделение желаемого факультета или в средний по качеству вуз, где образование бесплатно или значительно дешевле, свыше половины (57%) скорее всего выберут средний по качеству вуз.

Более трети участников опроса (36%) готовы пропустить год, подготовиться и попробовать поступить в следующем году в том случае, если у них не получится поступить на бюджет на желаемый факультет желаемого вуза.

Менее половины россиян (47%) убеждены, что поступить в престижный вуз на бюджет можно своими силами и это вполне достижимая цель. В то же время около трети (30%) считают, что это сложно или вовсе невозможно сделать без связей.

Почти все респонденты (98%) в курсе, что в России можно взять образовательный кредит. Чуть меньшая часть респондентов (92%) знают о возможности взять образовательный кредит с государственной поддержкой.

Но большинство респондентов (89%) не готовы взять образовательный кредит на поступление в вуз. Из них 57% в целом боятся брать кредиты, 44% взяли бы средства на обучение из иных источников, 36% заплатили бы из собственного бюджета, 8% когда-то пытались взять такой кредит, но получили отказ в банке.

Спокойнее других к образованию в кредит относятся жители Москвы и Подмосковья (23% потенциально готовы взять такой займ), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (21%), Татарстана (19%), Воронежской области (17%) и Новосибирской области (14%).

«Низкий спрос на образовательные кредиты объясняется во многом тремя факторами. Первый – опасение брать кредиты на крупные суммы, а образовательный кредит исчисляется как правило сотнями тысяч рублей. Второй – устоявшееся в обществе мнение о бесплатном высшем образовании как о базовом праве. Третий: по личным наблюдениям, россияне редко воспринимают высшее образование как инвестицию в себя как в профессионала и в свою будущую карьеру, и психологически не готовы тратить на обучение крупные суммы. В то же время реальность такова, что бюджетных мест с каждым годом становится меньше, тогда как проходной балл во многих вузах, прежде всего в престижных, а также стоимость обучения из года в год растут. Меняется и отношение работодателей к образовательному бэкграунду соискателей, прежде всего на управленческих позициях. Это позволяет допустить рост спроса на образовательные кредиты в ближайшие годы», – говорит директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко.

Образовательный кредит – один из вариантов получения образования в желаемом вузе по желаемой профессии, но получить его не так просто, как рассказывают банковские маркетинговые лозунги, добавляет основатель сервиса «кредитный помощник» (входит в группу финансовых сервисов CosmoVisa) Виктор Смирнов. «Если рассматривать кредит на весь период обучения в хорошем по качеству вузе, то размер кредита может достигать нескольких миллионов рублей. Во-первых, трудно представить, как молодые люди могут решиться взять такое бремя на себя. Во-вторых, банки не всегда готовы одобрять такие суммы совсем юным заемщикам, без наличия официального дохода. Если же мы говорим, о получении образовательного кредита родителями абитуриентов, то к получению такого кредита надо подготовиться и оценить риски отказа», – объясняет он.

Прежде всего, по словам Виктора Смирнова, следует проверить свой кредитный рейтинг, сделав соответствующий запрос в БКИ. Если в «анамнезе» есть проблемы с выплатой кредитов, возникает риск в получении отказа в займе и, соответственно, необходимость повышения рейтинга. Во-вторых, стоит «на берегу» ответить себе на вопрос, нужно ли вам поступать в вуз в конкретный момент времени. Дело в том, что в случае отчисления из-за неуспеваемости или по собственному желанию студенту придется выплачивать оставшуюся сумму как обыкновенный потребительский кредит – по более высокой ставке. А учитывая, что по окончании обучения на вас ляжет бремя выплаты кредита, стоит максимально ответственно подойти к выбору будущей специализации, чтобы выйти из стен вуза востребованным специалистом на рынке труда.

Еще один важный момент, по словам Виктора Смирнова из CosmoVisa: ни один вуз не гарантирует трудоустройство по окончании обучения. «Вуз может обещать «содействовать» в нем в рамках продвижения кредитной программы, но это по факту маркетинговый ход, и «содействие» не означает 100-процентной гарантии. На моей памяти был реальный кейс, когда человек в 22 года был вынужден объявить себя банкротом, потому что по окончании вуза не дождался «гарантированного» трудоустройства и не смог вовремя найти работу, доход от которой позволил бы ему обслуживать этот кредит. Обязательства по выплате кредита – это всегда 100-процентная ответственность заемщика», – объясняет эксперт.