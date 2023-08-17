6 трендов на рынке загородных отелей

«Проекты в туристической отрасли не просто не замораживаются, а, скорее, размораживаются. Особенно это касается топ-4 регионов страны – Байкала, Алтая, Карелии и Краснодарского края», – заявил на Ярмарке инвестиционных проектов в Центре «Мой бизнес» президент Ассоциации загородных отелей, гостиничный девелопер и эксперт в проектировании объектов гостиничного бизнеса Антон Басин. Он добавил, что на Байкале у компании сейчас максимальное количество проектов.

Компания BASINN hotel development специализируется на трансформации недвижимости в гостиничный бизнес с окупаемостью 5-10 лет. В отели, концепции которых разработала компания, вложено более 35 млрд рублей. Антон Басин рассказал участникам Ярмарки инвестиционных проектов в Иркутске, на какие тренды опираться при разработке новых проектов.

1. Рост внутреннего туризма

– До 2020 года рост был на уровне 5%, последние 2-3 года он составляет 12%. Причём это средние цифры по стране, а в отдельных регионах рост еще более существенный: Дагестан – 47%, Калининград – 30%. Байкал и Алтай входят в число регионов, где рост превышает средний по стране и составляет 20-30%.

Частый вопрос, который все задают: что будет с туризмом, когда мы со всеми помиримся, когда все границы откроют? Мы проанализировали в рамках Ассоциации этот вопрос на промежутке времени между пандемией и СВО и увидели, что рост всё равно сохранится, может быть, не на том уровне, который есть сейчас, а на уровне 9-10% в год. То есть в любом случае он больше, чем был до 2019 года.

2. Дефицит качественных загородных отелей

– У нас критическое устаревание материально-технического фонда, поэтому каждый новый проект, каждый новый отель, который открывается, перетягивает спрос на себя. Те гостиницы, которые не реконструируются, не ремонтируются – а их большая часть в стране – уходят в небытие, их замещают новые отели.

3. ЭКО-отели

– Спрос на экологичность набирается обороты. У нас пока нет в стране понятия, что такое эко-отель, но мы под ним понимаем, как минимум, натуральные материалы – камень, дерево, панорамное остекление, максимальную экологичность внутреннего наполнения.

4. Велнес-антистресс

– Детокс, оздоровление – всё, что с этим связано: и бани нового формата, и спа-комплексы – всё это востребовано. Спортивные площадки и ФОКи, которые раньше были обузой для отеля, сейчас стали туристическим продуктом, который реально зарабатывает. Для понимания, экономика среднего гостиничного отеля выглядит так: 50-60% даёт номерной фонд, 40-50% – общепит. Но, когда в отель включается спа-комплекс, он может давать до 30% выручки.

5. Коллективные инвестиции

– Еще один устойчивый тренд, который перешел из городских апарт-отелей. Cейчас очень многие проекты гостиничной отрасли финансируются за счёт коллективных инвестиций.

6. Смена целевых аудиторий

– Важно хорошо понимать свою целевую аудиторию. Сегодня загородные отели зарабатывают в основном на двух сегментах – это семьи/пары и компании. Поэтому большинство проектов рассчитаны на них. Именно c учетом всех текущих трендов разработан проект «Байкал-Аляска»*, в котором я принимал участие. Там заложен эко-формат, расчет на целевые аудитории. Уверен в его успешности, я сам в вошёл в проект как инвестор и приобрёл один из номеров.