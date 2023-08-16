Скидки на квартиры растут с начала 2023 года

Аналитики Домклик определили средний размер скидки, которую получал покупатель в июле при оформлении сделки на вторичном рынке.

Среднее по стране значение скидки в июле составило 1,3%, вернувшись на уровень конца 2022 года. В начале 2023 года величина торга не превышала 1%, но с тех пор неуклонно росла. Эксперты считают, что на поведение продавцов вторичной недвижимости повлияло перетекание спроса на первичный рынок: за июль его доля выросла на 4 процентных пункта – до 27%.

Наибольшие скидки в июле 2023 года предлагались в Краснодарском крае (2,3%), Тюменской области (2,2%) и Республике Башкортостан (1,9%). Эти регионы стабильно входят в топ-5 по величине торга (среди городов-миллионников).

Наименьший дисконт по итогам июля фиксируется в Нижегородской области (0,1%), Пермском крае (0,1%), Московской (0,5%) и Челябинской (0,6%) областях.

В большинстве регионов с городами-миллионниками в составе размер скидки остался на прежнем уровне (изменение в пределах 0,2%). Схожая динамика сохраняется и в поведении продавцов в наиболее активных регионах – Москве, Московской области, Краснодарском и Красноярском краях.