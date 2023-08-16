На портале DA начнут продаваться активы «РТ-Капитал»

Сбер и компания «РТ-Капитал» Государственной корпорации «Ростех» договорились о сотрудничестве в сфере экспонирования непрофильных активов. «РТ-Капитал» — специализированная компания по работе с непрофильными и проблемными активами, которая объединяет более 150 предприятий. Соглашением предусмотрена возможность публиковать активы партнёра на Портале DA .

Сегодня общее количество объявлений о продаже активов на Портале DA превышает 10 тыс. Реализация проходит как напрямую с баланса продавца, так и в рамках аукционов.

Бесплатная регистрация на Портале DA позволяет покупателям общаться с сотрудником банка онлайн. Можно оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены, заказать обратный звонок, получить инвестиционную консультацию и юридическое сопровождение.

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«Сегодня с нами работают более 4000 продавцов, а ежемесячная аудитория портала — 130 тыс. пользователей. Благодаря высокой популярности и эффективным инструментам продвижения тысячи активов реализованы на Портале DA. Мы рады, что теперь к пулу партнёров подключился и ″РТ-Капитал″».

Антон Кречин, директор Департамента по реализации активов «РТ-Капитал»:

«Портал DA не только станет для нас дополнительной полноценной витриной, где покупатели смогут получить исчерпывающую информацию об интересующем их активе, но и поможет обеспечить максимальную транспарентность торгов».