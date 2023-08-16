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Пока рубль укрепляется, рынок будет падать

В среду индекс МосБиржи падает на 3%. Укрепление рубля вызвало продажи широким фронтом. Покупатели фиксируют позиции, особенно в голубых фишках.

Хуже рынка смотрятся финансовый, нефтегазовый, металлургический, транспортный и потребительский сектора. В аутсайдерах – бумаги АЛРОСА, Яндекса и Сургутнефтегаза. В фокусе внимания остается ситуация на валютном рынке. Пара USD/RUB упала на 1,6% и торгуется на уровне 95,5 руб. Пара EUR/RUB теряет 1,6% и курсирует на отметке 104,3 руб.

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Ранее эксперт БКС Мир Инвестиций в своём выпуске «Без плохих новостей» обращал внимание, что рост российского рынка в последние месяцы происходил за счёт ослабления рубля.

– Вероятность коррекции высокая. Если доллар будет падать, индекс будет снижаться, ведь экспортёры имеют в нём значительный вес. Сравните прирост индекса Мосбиржи с начала года с динамикой курса доллара, и вы увидите явное сходство. Какие события могут уронить рынок РФ более чем на 10%? Первое самое очевидное – это укрепление рубля. 10% снижение доллара приведут курс туда, где он был в начале июля. Другой фактор – это санкции или обострение геополитической обстановки. Ну и третье – сообщения со стороны крупных компаний о том, что дивиденды по итогам года будут заметно ниже, – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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