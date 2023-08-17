Шоколатье, шахматный судья и егерь. Названы самые необычные вакансии в Иркутской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области.

В список необычных вакансий вошло предложение для шоколатье с зарплатой от 30 000 рублей на руки. Как следует из названия, заниматься предстоит работой с шоколадом, при этом, опыт желателен, но гораздо важнее – ответственность и пунктуальность. Взамен работодатель предлагает сменный график работы и «хорошие условия труда» (формулировка из вакансии).

Иркутский детский центр совместно с Единой Федерацией шахмат г. Иркутска ищет шахматного судью. Такой специалист будет осуществлять судейство на шахматных турнирах, решать организационные вопросы и заниматься подготовкой помещений к проведению соревнований. Основные требования к кандидату: умение играть в шахматы не ниже второго взрослого разряда, ответственность, самостоятельность, кроме того, знание жеребьевочных программ будет большим плюсом.

Кандидаты, имеющие удостоверение охотника, могут радикально изменить свои приоритеты, и сделать карьеру егеря (зарплата – от 50 000 рублей). В основные обязанности будет входить обеспечение безопасности других сотрудников предприятия при работе в полевых условиях.

«Голосом аэропорта» может стать дежурный-диктор справочного бюро (заработная плата – от 31 000 на руки). В обязанности кандидата входит озвучивание в иркутском аэропорту голосовых объявлений, информирование пассажиров, контроль исправности информационных табло. Чтобы претендовать на эту должность, соискателю понадобится высшее образование и, желательно – владение иностранными языками. Среди привлекательных условий работы – возмещение санаторно-курортного лечения.

Кандидаты со знанием основа аналитической химии, могут сделать карьеру почвоведа (заработная плата – от 35 000 рублей на руки). Заниматься специалист будет приготовлением вытяжек, проведением испытаний, обработкой и анализом полученных данных. В условия работы входит полный социальный пакет, пятидневная рабочая неделя и официальное трудоустройство.

В список необычных вакансий августа попали также предложения для гладильщицы, наполнителя баллонов, детейлера, изготовителя деликатесов, ботаника и бункеровщика.