Новости

Доллар вернулся на отметку 95

Рубль заметно укрепился на торгах в среду, доллар пробил отметку 95 рублей. Планомерное укрепление российской валюты привело к падению фондового рынка до самых низких с конца июля уровней (3049 пунктов по индексу Мосбиржи).

Читайте также:

Рубль резко укрепился. Что происходит?
16 августа 2023
Доллар пробил отметку 100 рублей. Что дальше?
14 августа 2023

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что поддержку рублю оказывает информация о том, что власти обсуждают с крупными экспортерами различные меры по стабилизации курса национальной валюты. Ранее об этом сообщал Bloomberg. Вчера Financial Times сообщила,  что президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание 16 августа. На совещании должен рассматриваться вопрос усиления валютного контроля. По словам источников FT, Минфин, в частности, предложил обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки. 

Эксперты БКС Мир инвестиций добавляют, что укреплению рубля способствует и фактор налогового периода.

– Скорее всего, многие экспортеры заранее продают иностранную валюту для фискальных выплат, не дожидаясь более высокого курса рубля. К тому же благодаря подорожавшей с конца июня нефти экспортная выручка могла увеличиться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2023: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (181)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
6 трендов на рынке загородных отелей
«Иркутск – столица льда» – нейросеть создала фильмы о городе и Байкале
Где иркутяне отдыхали этим летом?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес