Доллар вернулся на отметку 95

Рубль заметно укрепился на торгах в среду, доллар пробил отметку 95 рублей. Планомерное укрепление российской валюты привело к падению фондового рынка до самых низких с конца июля уровней (3049 пунктов по индексу Мосбиржи).

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что поддержку рублю оказывает информация о том, что власти обсуждают с крупными экспортерами различные меры по стабилизации курса национальной валюты. Ранее об этом сообщал Bloomberg. Вчера Financial Times сообщила, что президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание 16 августа. На совещании должен рассматриваться вопрос усиления валютного контроля. По словам источников FT, Минфин, в частности, предложил обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки.

Эксперты БКС Мир инвестиций добавляют, что укреплению рубля способствует и фактор налогового периода.

– Скорее всего, многие экспортеры заранее продают иностранную валюту для фискальных выплат, не дожидаясь более высокого курса рубля. К тому же благодаря подорожавшей с конца июня нефти экспортная выручка могла увеличиться.