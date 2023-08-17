70% предпринимателей готовы работать с несколькими банками

Большинство предпринимателей планируют пользоваться услугами других банков в дополнение к основному. Так ответили 68,1% респондентов – на 16,5 процентных пунктов больше, чем в декабре прошлого года. Более половины из них готовы обратиться за независимой консультацией к банкирам из других финансовых организаций. Такие результаты показал опрос Делобанка, проведенный в июле 2023 года.

Наиболее востребованными банковскими продуктами по-прежнему являются зарплатный проект – им пользуются 72,4% предпринимателей, электронный документооборот – 68,6%, РКО – 66,2%, онлайн-отчетность – 60,7%, онлайн-бухгалтерия – 57,9% и карты для бизнеса – 50,2%. Кроме того, аналитики Делобанка выяснили, что увеличился спрос на такие услуги, как инкассация: +11,0 п.п. до 35,2% и овердрафт: +12,8 п.п до 32,1%.

Чаще всего предприниматели меняют один банк на другой из-за появления более выгодных условий обслуживания. Так ответили 47,9% опрошенных. При уточнении по закрытому списку ответов, 73,6% предпринимателей назвали тарифы основной причиной возможной смены банка. На втором месте по значимости улучшение качества услуг – 57,1%. Кроме того, важную роль играют удаленные сервисы (41,9%).

«Предпринимателям важно, чтобы банк выступал как бизнес-партнер, который понимает специфику их дела и предлагает отраслевые решения – так ответили 24,5% предпринимателей. Мы видим рост интереса к куайрингу, и данные опроса это подтверждают – показатель увеличился с 23,9% до 34,4%. Выросла и популярность депозитов: зарабатывать на свободных деньгах стали 39,9% предпринимателей, что на 9,3 п.п. больше, чем полгода назад», – поделилась наблюдениями Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

Образ идеального банка в представлении опрошенной аудитории характеризуется, в первую очередь, тремя основными характеристиками: надежность – 60,2%, безопасность – 60,0% и выгодная стоимость продуктов и услуг для юридических лиц и ИП – 57,1%. К иным важным факторам отнесены хорошая репутация банка – 39,3%, практичность – 34,5%, эффективное использование возможностей дистанционной работы – 34,3%, технологичность – 34,0%, комфорт и удобство – 32,1%.