Объемы продукции легкой промышленности растут в Иркутской области

В Иркутской области растет количество продукции представителей легкой промышленности. Так, за первую половину этого года в полтора раза выросло производство текстильных изделий, а пошив постельного белья увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом рассказали на Первом Байкальском легкопромышленном форуме, который прошел сегодня в Иркутске.

Фото А. Федорова

Мероприятие организовали Байкальский кластер легкой промышленности и Центр «Мой бизнес» при поддержке правительства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Оно объединило порядка 400 человек: производителей, поставщиков оборудования, представителей федеральных брендов, маркетплейсов, вузов и ссузов, Минпромторга РФ, органов власти и институтов развития региона, а также те, кто только планирует запустить свой бренд.

На форуме прошла выставка, где продукцию представили производители профильного оборудования, поставщики ткани и фурнитуры. 15 экспертов в сфере легкой промышленности рассказали о своем опыте кадровой работы, оснащения, внедрения новых технологий и многое другое. Главным событием стал официальный запуск Центра компетенций.

На площадке форума также развернули консультационный пункт Центра «Мой бизнес». По итогам программы активные участники получили подарки, а также состоялся розыгрыш главного приза – промышленного оверлока.

– Главный лозунг форума – от конкуренции к кооперации. Мы все считаем друг друга партнерами. Чем больше участников кластера, тем отрасль сильнее. Главное в работе кластера – создание условий для эффективного развития, мы приглашаем к участию новых партнеров и готовы выстраивать наши бизнес-процессы, – сообщила Директор АНО «Байкальский кластер легкой промышленности» Анна Репина.