Крупнейшие экспортеры и без требований финансовых властей продают 80% валюты

Смысла в том, чтобы вернуть отмененные обязательства, нет, считают эксперты, опрошенные «Известиями».

В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) крупнейших экспортеров с ноября 2022 по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне – 80%, указывается в одном из обзоров по финрынкам Центробанка. При этом в мае, например, показатель составил 88%, а в июне – 84%.

Принуждение экспортеров к продаже валютной выручки увеличило бы предложение валюты на российском рынке, констатировал заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.

– На сегодня нет критической ситуации, чтобы обязывать экспортеров продавать всё подчистую, – полагает Владимир Миловидов.

По его мнению, дополнительные ограничительные меры были бы сейчас нецелесообразны. «Не уверен, что сейчас правительство пойдет на такие ограничения», – добавил эксперт.

В принципе, по словам Владимира Миловидова, набор мер по поддержке рубля сейчас ограничен, экономике нужно время адаптироваться.