Дальневосточный банк проводит акцию для бизнеса

До 31 августа индивидуальные предприниматели и юридические лица могут воспользоваться предложением по акции «Летний Бизнес-марафон» от Дальневосточного банка.

Все новые клиенты при подключении тарифов РКО «Бизнес Лайт», «Бизнес» и «Бизнес Плюс» на срок 1 или 3 месяца получают скидку 50% от базовой стоимости пакета услуг, который включает в себя все продукты, необходимые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – открытие и ведение расчётного счета, интернет банк и мобильное приложение, а также выпуск облачной электронной подписи, возможность совершения платежей контрагентам в другие банки и физлицам без комиссии.

«Уникальная возможность подключить пакет расчётно-кассового обслуживания с 50% скидкой стала крайне популярной у представителей бизнеса за 2,5 месяца своего проведения. Акция «Летний Бизнес-марафон» - отличный способ выбрать нужный тариф от Дальневосточного банка и начать пользоваться им с большой экономией», - прокомментировал Иван Бабенко, начальник департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк».