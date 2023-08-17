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Ингосстрах Банк провел первые операции с цифровым рублём

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Ингосстрах Банк рад сообщить, что клиенты банка успешно провели первые операции с цифровым рублём. В первую очередь клиенты протестировали переводы физическим лицам, сообщает банк.

«Не ожидал, что будет так просто и интуитивно понятно. Мой цифровой счет появился в личном кабинете мобильного банка, перевел деньги с карточного счета — сумма моментально отобразилась на новом электронном счете. Для теста выбрал перевод — мгновение, и цифровые рубли на счёте у другого клиента», — делится клиент Ингосстрах Банка Александр Л.

Ингосстрах Банк готов продолжить принимать самое активное участие в тестировании и развитии цифрового рубля в будущем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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