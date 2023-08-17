АгроИнвест Клуб выберет лучшие агротехнологические изобретения в рамках Премии ВОИР

Россельхозбанк и АгроИнвест Клуб примут участие в качестве экспертов в номинациях «Агротех-проекты» в рамках Премии ВОИР, которая проводится с 10 июля по 15 октября 2023 года. Основной целью премии является поддержка и побуждение творческой активности изобретателей и ученых России.

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) объявило прием заявок на Премию ВОИР 2023 года1, которая вручается за лучшее изобретение, имеющее наибольший потенциал коммерциализации, и способное удовлетворить спрос на научно-технологическое развитие Российской Федерации. Премия ориентирована на расширение научно-промышленного сотрудничества, выбор наиболее перспективных изобретательских проектов для внедрения, а также в информировании общественности о замыслах и изысканиях местных изобретателей.

Партнером мероприятия стало бизнес-сообщество АгроИнвест Клуб от Россельхозбанка, участниками которого являются более 100 партнеров и инвесторов, а также более 220 агротехнологических стартапов. В рамках партнерства АгроИнвест Клуб реализует собственную номинацию «Агротех-проекты» для изобретателей и ученых, разработавших самые инновационные прикладные решения в области сельского хозяйства. Эксперты РСХБ оценят потенциал и значимость проектов для отрасли и выберут для награждения наиболее перспективные из них. Победитель в данной номинации будет приглашен выступить с питчем проекта перед сообществом опытных менторов и инвесторов АгроИнвест Клуба.

«Поддержка ученых и инноваторов - одно из важных направлений развития экономики России. Россельхозбанк как никто другой знает какой весомый вклад могут привнести инновации в структуру отрасли и мы рады предложить свою экспертизу молодым ученым страны, вовлеченным в создание агротех-проектов. Такие проекты могут послужить фундаментом для возникновения новых индустриальных предприятий, способствовать экономическому росту отраслей и регионов, и оказать важное воздействие на развитие страны. В 2023 году РСХБ ведёт активную работу с сообществом ученых и изобретателей. Например, в августе был запущен конкурс инновационных изобретений в рыбной отрасли, а также в начале 2023 года прошел акселератор стартапов, во время которого молодые предприниматели смогли доработать собственные проекты с помощью менторов РСХБ, а также получили возможность их внедрения в инфраструктуру РСХБ для улучшения пользовательского опыта клиентов экосистемы «Своё»», — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

«Премия ВОИР – не просто главная премия для изобретателей страны, но это ещё и путевка в жизнь для изобретательских идей, которые попадают в фокус внимания крупнейших компаний и инвесторов. Мы благодарны нашим партнерам – АО "Российские железные дороги", компании "Русэлпром", деловой сети TenChat и, конечно, Россельхозбанку за поддержку и внимание к работам российских изобретателей!», — подчеркнул генеральный директор ВОИР Ищенко Антон,.

Финалисты премии представят свои проекты для очной защиты во время Российской промышленной недели, которая состоится в Москве 23-26 октября в ЭКСПОЦЕНТРЕ. Торжественная церемония награждения победителей состоится 28-30 ноября 2023 года на площадке Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус».

С положением о конкурсе и порядке подачи заявок можно ознакомиться на сайте. Всероссийский финал конкурса состоится с 30 сентября по 15 октября 2023 года.

АгроИнвест Клуб — первое в России закрытое международное сообщество, участники которого видят новые бизнес-возможности в агротехнологиях и готовы оддерживать рост самых перспективных стартапов. Члены клуба получают доступ к базе лучших AgroTech-стартапов, отобранных и проанализированных РСХБ. Участники регулярно обмениваются экспертизой и кейсами применения технологий в АПК и получаются самые свежие новости в специальном инвестиционном дайджесте.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В 2022 году на платформе РСХБ в цифре запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.

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