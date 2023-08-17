В Альфа-Банке запустили первую в России подписку на кредиты для бизнеса

В рамках предложения уже сейчас предприниматели могут оформить подписку на овердрафт или возобновляемую кредитную линию.

У клиентов есть возможность изменять стандартные условия договора и существенно снизить стандартную процентную ставку до 7% на весь срок договора. В рамках подписки доступны самые востребованные у клиентов опции. Среди них — возможность выбирать удобный вариант погашения и не платить за отсутствие оборотов по счету. Также в банке увеличили срок транша для кредитных линий с подпиской до 12 месяцев вместо 6, а для овердрафтов — до 3 месяцев вместо 2.

Подписка — это способ экономить. Клиент платит от 1 до 3% лимита и пользуется деньгами по сниженной ставке в течение всего периода кредитования. Сейчас клиентам доступны 3 варианта подписок на выбор, они отличаются размером скидок. Кредитный лимит составляет до 30 млн рублей. Подключить подписку можно в момент оформления договора, а новые условия будут доступны автоматически. Первые клиенты уже получили за счет подписки кредитную ставку всего на 1% выше ключевой ставки Центробанка, обычно эта разница составляет более 5%.

«Мы понимаем, что клиентам малого бизнеса важна не только оперативность, но и гибкость кредитных предложений. Они хотят сами управлять стоимостью и составом кредитных предложений, настраивать его под себя, что бы извлекать максимальную выгоду с учетом специфики своего бизнеса», — рассказала Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.