Объем ипотек резко вырос

За январь–июль 2023 года зафиксировало значительный рост сделок с участием ипотечных кредитов – более 78 тыс. Это на 29% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росреестра.

По итогам июля в банках Москвы оформлено 13,3 тыс. ипотечных кредитов, указано в заявлении пресс-службы ведомства. Это на 65% больше, чем за июль прошлого года, или на 1,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, – максимальный результат за месяц за весь 2023 год. За январь-июль 2023 года продажи вторичного жилья увеличились на 22% (91 тыс. сделок) по сравнению с первыми семью месяцами 2022 года.

Такой рост обусловлен эффектом низкой базы, уверен эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

– В прошлом году на фоне введения санкций и резкого повышения ставки ЦБ в марте первое полугодие характеризовалось резким сокращением количества ипотечных сделок.

В этом году, по его мнению, наблюдается восстановительный рост.