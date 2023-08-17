Участок под строительство межвузовского кампуса передадут Иркутской области до конца 2023 года

На участке планируется возвести до 94 тысяч кв. метров жилья, социальные и инфраструктурные объекты, провести благоустройство и озеленение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Участок под строительство межвузовского кампуса планируется передать в собственность Иркутской области до конца 2023 года. Вопросы реализации проекта комплексного развития территории, в том числе связанные с созданием межвузовского кампуса в Иркутске, обсудили на совещании в формате видео-конференц-связи.

– Создание Иркутского межвузовского кампуса имеет высокую значимость для региона, обеспечит необходимую инфраструктуру и для студентов, и для молодых ученых, а также будет способствовать притоку обучающихся из других регионов и стран. Вопросы при реализации этого проекта необходимо оперативно решать по мере возникновения, – говорит губернатор Игорь Кобзев.

Застройщик параллельно с заключением договора о КРТ организовал проведение археологических раскопок, получение исходных данных для разработки проекта планировки территории, который будет отвечать всем современным стандартам. Как подчеркнул генеральный директор ООО «ГрандСтройРазвитие» Николай Харитонов, передать участок под строительство межвузовского кампуса планируется до конца 2023 года.

Помимо этого, правительство Иркутской области совместно с ИРНИТУ и ДОМ.РФ прорабатывает вопрос резервирования мощностей для подключения объектов кампуса и жилой застройки. Заявки на предварительные техприсоединения направлены.